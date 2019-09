Kike Suero hace mea culpa por problemas con el alcohol y fue suspendido de 'El Reventonazo'

El cómico Kike Suero reconoció su problema con el alcohol y afirma que saldrá adelante para ser una mejor persona.

“El único culpable soy yo, me he dado cuenta de que estaba mal, he cometido errores pero será lo último que me va a pasar. Yo le abrí las puertas al licor y el vicio entró. Geraldine es una gran mujer y madre, y tengo que cambiar”, enfatizó el cómico.

Por otro lado, Ernesto Pimentel confirmó que Kike se encuentra suspendido de ‘El Reventonazo’ hasta que solucione sus problemas.

“ Kike es un gran amigo, lo quiero mucho, y no estará en el programa hasta que solucione sus problemas legales. Siempre lo hemos apoyado porque tenía problemas de salud y no lo vemos hace casi un mes”, señaló Pimentel.

Recordemos que Kike Suero y su esposa Geraldine Quezada fueron detenidos en Ica por agresiones mutuas.

Kike Suero es uno de los pocos cómicos ambulantes que han logrado mantenerse vigente y en los programas del humor del país.