Por: Frank López

Kike Suero se defendió de las acusaciones de tocamientos indebidos a su hija de seis años, que hizo la madre de la niña, Geraldine Quezada. El humorista aseguró que no tiene ese tipo de comportamiento y que tomará acciones legales inmediatas en contra de su expareja. Por el momento sigue detenido, pues la policía realiza las investigaciones.

Kike, ¿cómo empezó todo este escándalo?

Yo estuve tomando el sábado un vinito hasta las 10 de la noche, y a las 5:30 de la mañana del domingo me levantan dos efectivos policiales. No sabía qué estaba pasando y me piden que los acompañe porque había estado bebiendo alcohol. Cuando llegué a la comisaría recién me entero de todo.

¿No habías tenido ninguna discusión con Geraldine?

Ella me dijo que sí, pero yo no sé por qué habríamos peleado, no me acuerdo. Juro que no recuerdo haber discutido.

Pero la acusación es muy grave...

Mis hijos son lo que más quiero en mi vida, yo he trabajado con niños, los adoro. Tal vez no soy el papá que quisiera ser, pero jamás he tenido un comportamiento así. Yo doy la vida por mis hijos.

¿Vas a colaborar con la justicia para que se hagan las investigaciones que sean necesarias?

En un principio no quería ni abogado porque ‘el que nada debe, nada teme’, pero voy a colaborar con todo lo que ordene la justicia. Yo estoy a favor de la cadena perpetua para este tipo de ‘monstruos’.

¿Estás diciendo que esto es una calumnia de Geraldine?

Voy a tener que tomar acciones legales de inmediato. No es la primera vez que sale a decir cosas que me perjudican.