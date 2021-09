El comediante Kike Suero contó que no tiene problemas con el alcohol, luego de que hace dos semanas fue intervenido por la policía nacional al ser encontrado manejando tras beberse dos latas de cerveza y realizar maniobras peligrosas en las calles del Callao. Además, dijo que espera la sentencia de la denuncia que le hizo la madre de sus hijas, Geraldine Quezada, pues es inocente y extraña mucho a sus tres pequeñas hijas.

¿Algunas personas en las redes sociales creen que tienes problemas con el alcohol por tu última detención?

Eso está alejado de la realidad, ese día solo tomé dos latas de cerveza, fue un error y no volverá a pasar. Estoy dedicado al trabajo y a cuidar a mi esposa, Vicky Torero, quien se encuentra embarazada.

¿Ella se encuentra mal de salud?

Hace unos días tuve que llevarla de emergencia a la clínica por unas molestias en el vientre, pero solo fue un susto, ya se encuentra bien y está descansando en casa. Ambos estamos felices con la llegada de nuestro bebé, le han realizado una ecografía y está sanito. Es una bendición y estoy aprovechando cada momento para estar con ella en casa, y solo salgo para trabajar. Como lo he dicho, mi vida ha cambiado, Dios me ha dado otra oportunidad y estoy haciendo las cosas de manera diferente y tengo una mujer que me apoya a crecer.

¿Y cómo va el tema de tu denuncia?

Falta poco para que se dicte sentencia, estoy esperando ese día y quedar limpio de esa monstruosa denuncia que me hicieron. Extraño mucho a mis hijas, sufro por eso, por no poder darles un abrazo. No quiero nada más de que termine este sufrimiento.

FUE DETENIDO POR LA POLICÍA

Recordemos que hace dos semanas, el cómico Kike Suero fue intervenido por las autoridades policiales por realizar peligrosas maniobras temerarias al borde del volante en el Callao. El cómico aceptó haber consumido alcohol por lo que fue trasladado a la comisaría.

Tras ser detenido, la Policía descubrió que Suero no tenía licencia de conducir, ni permiso de lunas polarizadas ni tampoco con la tarjeta de propiedad del auto.

“No me han encontrado o sea... no hay drogas, nada de eso, simplemente el hecho de ingerir una lata (de cerveza)”, aseguró a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Con una gorra y lentes negros, Kike Suero intentó esconderse de las cámaras de la ‘urraca’, pero no tuvo éxito. El cómico aseguró que el auto le pertenece a la esposa de un amigo mecánico.

Al ser consultado por la madre de sus hijos, Geraldine Quezada, quien lo acusó de haberla agredido, el artista respondió y aseguró que se sentará en el programa de la ‘urraca’ para contar su verdad.