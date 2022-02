El cómico Kike Suero aclaró que no incumplió las normas de seguridad cuando hace unos días fue captado realizando un show en San Juan de Lurigancho y que fue clausurado por el serenazgo. Asimismo, comentó que su hijo se llamará Alejandro, que nacerá en marzo y que en abril cumplirá su sueño de visitar París.

“Hace unos días informaron que estaba incumpliendo las normas de bioseguridad por hacer un show en una canchita de fulbito pero no fue así, ese era un evento en favor de un compañero artista que está enfermo y necesita dinero para recuperarse. Además, estábamos con el aforo al 60 por ciento tal como manda la norma que establece el Ministerio de Cultura, lo que sucede es que ven a Kike Suero y al toque piensan que he hecho algo malo, y no creen que estoy cambiando”, dijo el cómico.

Tu pasado te condena...

Si pues... es más, yo he estado ahí varias horas antes porque quería salir a hacer mi show temprano y me pidieron que sea el que cierra el evento. En esas horas ningún serenazgo apareció, pero a los cinco minutos que empecé mi rutina aparecieron por todos lados, y bueno, es algo que suele suceder.

No te creen cuándo dices que has cambiado...

Eso debe ser difícil por todas las cosas que he hecho, pero es real. Por ejemplo, voy a cumplir un año trabajando en radio Karibeña, yo llego aquí a las 5 de la mañana todos los días, nunca he faltado, y siempre estoy sanito. Mi mujer me despierta temprano, me alista mi ropa y salgo.

¿Cómo va el embarazo de Vicky Torero?

Muy bien, en marzo debe dar a luz, mi hijo se llamará Alejandro. Luego, en abril me iré a Europa para hacer varios shows y por primera vez iré a París, voy a cumplir mi sueño.

‘20 AÑOS DE HUMOR Y 5 DE ESCÁNDALOS’

Hace unas semanas, el cómico Kike Suero contó que celebraría sus 25 años de vida artística, pero aclaró que son 20 años dedicados al humor y 5 años de escándalos.

“Después de algunos años voy a celebrar mi aniversario, ya son 25 años de vida artística y los resumo así: ‘veinte años de humor y cinco de escándalos’, ja, ja, ja. He pasado por muchas etapas complicadas de mi vida, pero Gracias a Dios me ha dado fortaleza para superarlas y ahora me encuentro feliz con una buena mujer”, dijo Kike Suero.

Por otro lado, pidió a las autoridades dictar sentencia en la denuncia que tiene en su contra por tocamientos indebidos, que le interpuso su expareja Geraldine Quezada. Cuenta que hace un año y medio está sin ver a sus hijas. Además, señala que cada día está más ilusionado con la llegada de su próximo hijo, fruto de su relación con la bailarina Vicky Torero.

“Ha pasado casi un año y medio desde que me denunciaron, fue en plena pandemia y hasta ahora no hay sentencia en el caso, yo estoy desesperado porque extraño a mis hijas y espero que las autoridades tengan una sentencia rápido, que digan que soy culpable o inocente”, enfatizó Kike Suero.