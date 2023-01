Kike Suero sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene una hija no reconocida de aproximadamente 16 años en Iquitos. El cómico pidió ayuda para encontrar a la menor ya que, según confiesa, vienen buscando desde hace mucho tiempo a su madre y no da con su paradero.

“No la he firmado pero no es porque no quiera... quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos. Nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña”, dijo el comediante.

Kike Suero reveló que mantuvo una relación con Shila pero al separarse, ella se encontraba en estado de gestación. Luego de siete años la mujer lo llamó para contarle sobre la niña, que en la actualidad debe tener 16 años. “Le dije ‘por qué no me has dicho que teníamos una hija y me respondió: no quería molestarte y a mi hija no le falta. Le refuté porque ese no es el hecho, pues se trata de que ella sepa de que tiene un papá”, refirió.

KIKE SUERO CONOCIÓ A SU HIJA

El cómico contó que cuando se enteró que tenía una hija, viajó a Iquitos por un show y la madre de la menor llegó hasta su hotel con la bebé. “Miré a la niña y dije ‘es mi hija’, porque se pareciía mucho a mi hija mayor. Ella sabe que soy su papá, pero no tiene mi apellido”, acotó.

Según Kike Suero, siente que tiene una responsabilidad con la adolescente y quiere saber de ella. “No puedo dormir bien. No me he hecho ninguna prueba de ADN pero siento que es mi hija”, refirió.

