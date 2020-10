El humorista Kike Suero hizo un mea culpa y reconoció que cometió un error, tras las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV: La firme’ en las que se le ve animando y participando en un cumpleaños, en el cual no se respetó el distanciamiento ni se vio el uso de mascarillas.

“Pido disculpas, pero quiero aclarar que no fue un show pagado, sino era el cumpleaños de la madre de un amigo que vive por mi casa. Solo estuve 40 minutos, pero reconozco mi error y asumo mi responsabilidad”, dijo Suero.

Las reuniones sociales están prohibidas; además, en las imágenes se vio que las personas no respetaban el distanciamiento y algunas estaban sin mascarilla….

Todos estábamos con mascarilla, pero no sé en qué momento se la habrán sacado. También quiero aclarar que no fue un ‘privadito’, porque nadie me pagó absolutamente nada. Hay que recordar que su esposo (de Magaly Medina) también cometió un error, al igual que yo; sin embargo, no tocó el tema (en su programa). Hay que medir a todos con la misma vara, nadie tiene corona.

¿Te molestan las críticas de Magaly?

No le tengo bronca, la respeto por ser mujer y por su trabajo.