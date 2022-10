Kike Suero dijo que demandará a Magaly Medina por difamarlo y reiteró que no engañó a Vicky Torero con la joven que apareció, colgándose de su cuello, en un video que difundió la ‘Urraca’ en su programa donde él estuvo con su actual pareja y madre de su último hijo. Esta situación hizo que Torero le diera una cachetada y lo insultara antes de abandonar el set.

“ Entiendo que Vicky esté molesta, es natural. Magaly solo puso una parte del video y no todo. ¿Por qué no sacó cuando el señor de seguridad se lleva a la chica que estaba mareada y por eso se colgaba de mí? . Cada vez que voy a eventos se me acercan no solo chicas, también señoras y patas un poco tomados que me abrazan y besan. En ese hotel donde me grabaron estaban mi hijo y mánager”, señaló.

Pero tú la agarras de la cintura, ella se cuelga de tu cuello y se te ve cariñoso...

Sí, porque fue para que no me bote porque estaba mareada y ahí es cuando le digo al chico de seguridad: ‘Hermano, llévatela’, pero eso no lo han puesto. Las cosas son simples y claras, si hubiera querido algo con ella de frente entró al hotel, no tengo por qué esperar en la puerta.

¿Qué pasó después del programa cuando llegaste a tu casa?

Bueno, Vicky puso todas mis cosas en la sala y dormí en el mueble. Ella estuvo encerrada en nuestro cuarto, no quiere hablarme.

¿Qué harás ahora?

Justo tengo una reunión con un staff de abogados para hacer un pare y un parche a esto, voy a ir contra Magaly , no quería hacerlo, pero ella me acusó de drogadicto, es hora de tomar cartas en el asunto. Es una calumnia más de su parte porque anteriormente dijo ‘por qué tienen suelto a este violador’ y esa se la pasé, ahora va con lo de drogadicto. Seré lo que quiera, menos violador y drogadicto.

Entonces, ¿no ‘sacaste los pies del plato’?

No, voy a darle tiempo a Vicky para que piense, lo bueno que ella no es violenta, claro que me tiró la cachetada porque estaba molesta, pero espero que se tranquilice porque no hice nada.

‘VETE A LA M... ERES UN PEN...’

Kike Suero pasó un incómodo momento durante una entrevista en el set de Magaly Medina, en el que estaba con su pareja y madre de su último hijo, Vicky Torero. El cómico fue a defenderse de la denuncia que le entabló su expareja por supuestamente haber abusado de una de sus hijas, pero salió mal parado tras revelarse una infidelidad.

La ‘Urraca’ mostró imágenes de él con una jovencita a las 4 de la mañana en Tacna, el pasado 3 de julio. Ante ello, su pareja se mostró incómoda porque no sabía del ampay. “Magaly, no me cambies de tema, quiero ir al tema de mis hijas”, dijo el humorista nervioso.

“La mentira tiene patas cortas. Ahora aclárame quién es ella, dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, dijo Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando... Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada.

La joven madre de familia perdió la paciencia y le jaló las orejas y el cómico no tuvo mejor idea que hacerle una broma. “La agarro de la cintura para que no se caiga, ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, dijo a modo de burla desatando la indignación de Magaly Medina.

Finalmente, Vicky Torero perdió los papeles y se levantó para irse, no sin antes meterle una cachetada. “ Te vas a la mier... de verdad, qué pend... que eres”, dijo al retirarse del set de Magaly Tv La Firme.