Kike Suero 'plantado' con Geraldine Quezada: "Le doy mi tarjeta y sabe la clave de mi Facebook" | ENTREVISTA

Kike Suero y Geraldine Quezada tienen 7 años de relación y durante este tiempo han vivido buenos y malos momentos. El cómico cuenta que aprendió de sus errores porque ahora está ‘plantado’ y es un hombre de su casa que engríe a la madre de sus hijas.



Para comprobar que el humorista había cambiado, Trome ingresó a la intimidad de su hogar, donde se desempeña como un ‘amo de casa’, pero aclara que no es pisado, sino ‘colaborador’.



¿Estás ‘plantado’?

Recontraplantado. Ya he cambiado, no salgo de mi casa. Acá tengo un karaoke y me encierro con mi esposa a cantar. Además, tenemos tres niñas, todo lo hacemos por las bebés. Ella trabaja conmigo, me representa y nos va bien porque tengo bastantes contratos.



Y de paso te chequea...

Cuando hay viaje, vamos los dos y cuando son lugares bonitos llevamos a las tres bebés.



¿Se podría decir que tu época de juerguero ya terminó?

Ya pasó, disfruto estando en mi casa. La ayudo con las bebés, cocino, soy un amo de casa...



¿Te vacilan de ‘pisado’?

No, las personas que dicen que soy ‘pisado’ son machistas. Uno tiene que ayudar a su pareja, somos una familia y soy colaborador.



Se complementan...

En marzo cumplo 7 años con ‘Geral’ y le agradezco por darme la oportunidad de ser feliz.



Sí, porque ‘metiste la pata’ varias veces...

Sí, no le hagas acordar que duermo en el sillón ja, ja, ja... era un tipo tonto, pero el que no se equivoca, no aprende.



¿Ya estás curado?

Ya no cometo los errores de antes porque sé que las consecuencias son terribles, el ambiente en la casa se vuelve tenso, te cargas de cosas malas y lo mejor es vivir bien, feliz, riéndonos...

Kike Suero 'plantado' con Geraldine Quezada (Foto: Kelvin García) Kike Suero 'plantado' con Geraldine Quezada (Foto: Kelvin García)



¿Eres detallista?

Claro. A Geraldine la mimo. Por ejemplo le pregunto: ‘Mi amor, ¿qué quieres comer?’. Y le preparo su comida, le regalo flores. La llamo y pregunto: ‘¿Amor, dónde estás?’. Me contesta: ‘Acá en la casa’, y le digo: ‘Solamente te llamo para decirte y hacerte acordar que te amo, ¿ya, cariño?’.

-Ella me responde: Ay amor, yo también te amo... Chau, Pepe.

-Soy Kike...

-Discúlpame, Juan... ja, ja, ja.



¿Ya formalizaron su relación?

Sí, nos vamos a casar. Cuando nos conocimos ella me odiaba, un día estaba haciendo un show en el ‘Maracaná’ y tenemos un amigo en común, ella se acerca a pedirme su teléfono y me dice apunta el mío, se me mandó. Pero estaba conversando por WhatsApp, le dije ya, pero ni la miré. Se ‘picó’ horrible.



Te puso la cruz...

Pasó el tiempo y fue a un local donde se presentaba ‘Melcocha’ para celebrar su cumpleaños, yo repartía volantes para mi show. Ella estaba ahí, no la reconocí porque nunca la vi. Le di el volante, lo arrugó y cuando volteo, lo tiró. Me agarró bronca.



¿Cómo la conquistaste?

Después de un tiempo llamo a un amigo para celebrar mi cumpleaños. El plan era ir a un karaoke, pero le digo ‘no tienes una amiguita por ahí para ir a cantar’. ‘Sí’, me dijo y cuando llegué a su casa, era ella... ¡chesu! Ja, ja, ja.



¿Qué hiciste?

Tenía circo ese día y la invité, para impresionar llamé y pedí que me alistaran un box, pedí una botella de whisky y que pongan sillones porque iba con una persona especial’. Ella pensaba que mi circo era una carpaza, de lujo... Mi circo estaba en un cerro por Comas y cuando vio la carpa toda llena de huecos, me dijo: ‘Acá me vas a traer’. Yo le respondí: ‘No, lo que pasa es que acá están los animales, el circo está atrás’. La hice reír, rompimos el hielo, hice mi show y le pedí su fono porque me encantó.



Y ahora Geraldine se podría decir que es la ‘patrona’ de la casa

Así es. Yo le doy mi tarjeta, maneja mi Facebook y se encarga de los pagos.



¿Maneja todo?

Sí, algunos me dicen: ‘Oye, cómo vas a estar sin dinero, te falta carácter’, yo no les hago caso. Claro, cuando voy al canal me da mis 100 soles para el taxi, compro mis cigarritos y ya... a veces voy con mis patas a tomar unas ‘chelas’, pero saben que estoy misio y si fastidian mucho, llamó a ‘Geral’ y me hace una transferencia.



¿Eres celoso?

Un poco porque siempre hay faltosos, que sabiendo que está casada se mandan y eso está mal. Yo he ‘parchado’ a un montón de gente. Te cuento que había un pata que era tan celoso que cuando se iba a trabajar, a cada rato llamaba a su mujer.

-¿Dónde estás?

-Acá en la casa

-A ver si estás en la casa anda a la cocina y prende la licuadora.

-¡Ay, qué celoso!

La mujer va a la cocina y prende la licuadora: ‘Ruaannn’ (hace ruido de licuadora)

-¿Ya escuchaste?

-Ya, cada vez que llame prende la licuadora.

-A las dos horas, el pata llama otra vez: ¿Dónde estás?

-Aquí en la casa

-Prende la licuadora.

-¡Ay, qué celoso!

-La mujer va y prende, otra vez, la licuadora y así la tenía a la mujer, hasta que se pone a pensar: ‘Mucho la molesto a mi señora, soy muy celoso. Mejor salgo temprano del trabajo y le doy una sorpresa’.

- El pata va a su casa, toca la puerta y sale la empleada.

- Le pregunta: ¿Está en casa mi señora?

- No, señor ha salido hace tres horas

- ¿Cómo que tres horas?

- Sí, salió y se llevó la licuadora, ja, ja, ja.

Kike Suero 'plantado' con Geraldine Quezada (Foto: Kelvin García) Kike Suero 'plantado' con Geraldine Quezada (Foto: Kelvin García)

GERALDINE

​

¿Como has aguantado siete años al lado de Kike?

Creo que con los hijos se ha establecido la relación... al principio no vivíamos juntos, él por su cuenta, yo por la mía y por eso había problemas, pero ahora estamos bien...



¿Cómo es en la casa?

Siempre me dicen: ‘Tú te matarás de risa en tu casa’, pero no. En su trabajo él sabe lo que hace, pero en su casa cambia pañales, me ayuda a bañar a las bebés, les prepara su biberón o la cena. Me ayuda bastante y no es muy chistoso en la casa.



¿Ya hay fecha para el matrimonio?

Pero, el anillo pa cuándo ja, ja, ja.



¿No hay anillo?

Anuncia que se va a casar, pero no hay anillo, dice que le entregue yo primero ja, ja, ja... estamos viendo fechas porque también quiero bautizar a mis hijas y hay que hacer todo un trámite.



¿Con tres hijas ya ‘cerraste la fábrica’?

Sí, ya me ligué (las trompas), las tuve seguiditas. Alejandra (5), Valentina (4) y Luciana (2). No me dejaba descansar.



Pero siempre lo tienes chequeado. ¿Eres celosa?

Soy celosa cuando veo algo que no me gusta... antes si veía que conversaba con alguien me molestaba, pero ya tengo 26 años y me doy cuenta de que esas son tonterías. Pero si llego a un sitio y lo encuentro muy cariñoso, lo ‘cuadro’ porque no es correcto que mi pareja, padre de mis hijas y con quien me voy a casar, esté saliendo con chicas, ya tiene 50 años.



¿Confías en él?

Sí, ahora sí.