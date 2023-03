El cómico Kike Suero comentó que no descarta realizarse en un futuro la vasectomía, pues ya no piensa tener más hijos. Además, que este año espera casarse con Vicky Torero.

“No descarto hacerme la vasectomía porque creo que ya tengo los hijos necesarios y siempre he velado por todos, no soy un irresponsable. Es más, hasta ahora sigo en la búsqueda de mi hija que vive en Iquitos”, manifestó el cómico Kike Suero.

Además, afirmó que le gustaría casarse con Vicky Torero.

“Vicky es una mujer extraordinaria, muy trabajadora y una buena madre. En este tiempo que vivimos juntos me ha dado estabilidad emocional y me ayuda a crecer y madurar, espero que llegue el matrimonio” , dijo Kike.

Lo buscan para armar ‘ampays’

Kike Suero reveló que varias amigas le han propuesto ‘armar’ un ampay, pero se ha negado. “Hay muchas chicas que buscan cualquier cosa para hacerse famosas, a mí varias me han propuesto armar un ampay, irnos a un hotel para que luego salgan en la TV”, dijo.

“Me he negado, respeto a mi señora y no necesito esas cosas, vivo de mi talento. Este año he empezado bien grabando con Jorge Benavides”, agregó.