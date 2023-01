¡SE DESCONTROLÓ! En una entrevista a Trome, Kike Suero lanzó fuertes calificativos contra Magaly Medina y reafirmó que presentará una demanda en su contra luego que lo calificó de “drogadicto”. El humorista indicó que la popular ‘urraca’ le hizo mucho daño.

“No me he echado para atrás con respecto a las acciones legales, para nada, la voy a demandar porque me ha hecho mucho daño. Ella (Magaly Medina) me dijo directamente que era un drogadicto, así que debe tener pruebas para que diga algo así”, expresó.

No obstante, Kike Suero fue consultado sobre si considera que Magaly Medina debería ir a la cárcel. “No tanto así porque la prisión no se le desea a nadie, pero tiene que pagar por lo que ‘escupe’ o dice”, dijo.

¿Qué le dijo Kike Suero a Magaly Medina?

El cómico se refirió a Magaly Medina y Gisela Valcárcel e indicó que no existe punto de comparación entre ellas, ya que él no considera una “diva” a la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Ella no es diva de nada, diva es Susana Jiménez o Gisela Valcárcel, pero no Magaly, quien es una mujer que carece de todo (...) Ella (Medina) siempre se ha querido comparar con Gisela, pero sería como comparar una sirena con un peje sapo, así de simple. Se podrá poner muelas de oro, cambiar de cabello y lucir ropa cara, pero seguirá siendo un peje sapo”, enfatizó.

