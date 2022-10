En la década de los 90, los cómicos ambulantes empezaron a aparecer en la televisión. El primer programa que les abrió las puertas fue ‘Trampolín a la Fama’ del desaparecido Augusto Ferrando. En su set brillaron figuras como ‘El poeta de la calle’, ‘Cholo Cirilo’ y el recordado ‘Tripa’. Cuenta Kike Suero que también empezó a dar sus pininos y luego formó parte de la ‘Peña Ferrando’. La historia empezaba a escribirse para los artistas de la calle que también fueron llamados ‘Los reyes de la Risa’. Aquí su historia en la voz de Kike Suero.

¿Cuándo llegaste por primera vez a la televisión?

Llegué por primera vez a la televisión en el año 92 con el recordado ‘Trampolín a la fama’ porque estaban haciendo un casting. En ese tiempo fui con ‘Lonchera’ e hicimos una fonomímica de Pimpinela que le gustó a Augusto Ferrando, pero no salimos al aire por falta de tiempo. ‘Lonchera’ era bien asado y no quiso regresar otro día, nos fuimos a trabajar al norte y nos olvidamos. En ese tiempo ‘El poeta de la calle’ y el ‘Cholo Cirilo’ eran engreídos del programa. Y ‘Tripa’ participó en el concurso y fue un éxito.

Pero llegaste a trabajar con Ferrando…

Claro, meses después estaba armando la ‘Peña Ferrando 2′ y fuimos al casting, ahí estuvimos con Tripa, ‘Care chancho’, Nicho Ortíz y otros. Ahí Juan Carlos Ferrando nos daba dirección escénica y con él hicimos el programa ‘Ambulantísimo’ para canal 7. Ahí estuvimos… como dos meses, ja, ja.

¿Qué anécdota con Juan Carlos Ferrando?

Ensayábamos en su casa y nos dijo ‘muchachos si tienen hambre vayan a la cocina y sírvanse algo’. Para que nos dijo eso, la refrigeradora estaba llena de embutidos ‘La Moderna’ y arrasamos con todo. Al día siguiente nos dijo: ‘está bien que coman, pero dejen algo’, ja, ja.

De ahí desaparecieron los cómicos de la televisión…

Sí, hasta el año 98 cuando regresamos al programa ‘Entre nos’ de Mónica Zevallos. En ese tiempo trabajaba en el jirón de la Unión y llegó un chico de producción para invitarme al programa junto a un grupo de cómicos; así que di nombres: ‘Tripa’, ‘Lonchera’, ‘Poeta’, ‘Cirilo’, ‘Mondoguito’ y ‘Care chancho’. Hicimos un ensayo con Jimmy Arteaga y nos pulió para salir en televisión.

Salieron como ‘Los reyes de la risa’…

Claro. Ahora que recuerdo, cuando llegamos la gente nos miraba con desconfianza, comenzaron a guardar sus cosas, ja, ja. Pero el programa fue un éxito y nos convocaron para hacer una segunda edición y reventamos el rating, hasta ahora la gente lo sigue viendo en YouTube.

Así es que les dan el programa ‘Reyes de la risa’…

Así es. Nos convocan en Global, traen a Ramón García para que nos ayude con la formación para televisión y estuvimos algo de 8 meses. No nos fue mal, pero no había mucha solvencia económica y decidimos irnos a la calle a trabajar a tiempo completo, pues ahí ganábamos más. Pero ahí no más, Federico Anchorena que estaba en Panamericana nos cita a una reunión. Empezamos a trabajar con Elizabeth Velaochaga y después con Efraín Aguilar, quien nos enseñó muchísimo.

Panamericana les cambió la vida...

Totalmente, porque era el canal más fuerte en su momento, pero la rompimos. Muchachos nos queríamos comer el mundo, pero también había mucha inmadurez, nos llegó un buen sueldo de la noche a la mañana… el primer sueldo fue de mil soles, en un sobre selladito y se lo di a mi viejita. Empezamos con las giras y todo eso.

También fueron muy criticados en ese momento por su tipo de humor…

Y con justa razón porque salíamos de la calle, no habíamos estudiado teatro, teníamos la esencia del pueblo, veíamos lo que sucedía en la calle y le poníamos humor, caricaturizábamos la realidad. Algunos nos ponían adjetivos calificativos muy ofensivos a nuestro trabajo, y bueno, nadie es ‘pepita de oro’ para gustarle a todo el mundo. Pero habían excesos, ahora que lo veo me doy cuenta. Hoy en día no se harían algunas cosas.

Pero el rating los acompañaba…

Sí, hacíamos 24, 25 puntos. Fue una etapa bellísima.

¿Quién hacía los libretos en esa época?

Nos reuníamos y salían la ideas para armar los sketchs, y Danny Rosales aportaba mucho, es un tipo muy creativo; así como Edwin Aurora.

Fue tu mejor época en la televisión...

No, yo considero que todas han sido buenas épocas, todas las he disfrutado, tanto en la televisión y el circo.

