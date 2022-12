Kike Suero, desde Roma, Italia; le respondió a Magaly Medina luego que la periodista dijo que fue una ‘payasada’ que le haya pedido la mano a su pareja Vicky Torero en las calles de Madrid cuando aún no está divorciado de Cecilia, la madre de sus hijos mayores.

Kike, Magaly Medina criticó tu pedida de mano en Madrid , dijo que era una payasada y que Vicky debió arrojar el anillo después que te grabaron en la puerta de un hotel en Tacna con una chica.

(Ríe) esa tipa critica todo sino, ¿de dónde come? Critica todos los matrimonios, todos los romances, etc. Como es infeliz, no soporta ver a las personas vivir una vida plena, claro que hay altas y bajas en toda relación, pero lo importante es que al final del día nos reímos y caminamos juntos, es una muestra clara que esa mujer puede tener plata, pero es tan pobre e infeliz que le choca.

Pero tú hija mayor también ha comentado que antes de casarte debes divorciarte de su mamá.

Y es cierto, sigo casado con Cecilia y tiempo atrás yo le pedí el divorcio y me lo negó, es más me dijo: ‘Ahora no te lo voy a dar, sé porque te lo digo....’. Yo se lo agradezco, ella fue sabia porque seguro que si me lo daba en ese momento hubiera cometido el más grande error de mi vida.

¿Ahora crees que te vayas dar el divorcio?

Sí, ya se lo he pedido y ella me ha respondido que ahora sí me lo vas dar porque estoy con una buena mujer.

¿Todo está bien con Vicky?

Sí, estamos disfrutando de este viaje a Europa que hice por trabajo, estamos en Roma y luego iremos a Barcelona.

Vicky Torero aseguró que piensa en su familia al perdonar a Kike Suero tras ser ampayado muy cariñoso con joven en Tacna.

MAGALY DICE QUE ES UNA HUACHAFADA

Kike Suero y Vicky Torero anunciaron su matrimonio. El humorista reveló cómo fue la pedida de mano en Madrid a través de su cuenta de Instagram. No obstante, las imágenes no fueron del agrado de Magaly Medina.

La ‘urraca’ se burló del viaje de la pareja y quedó sorprendida porque Vicky lo aceptó. “La llevó a fascinarla hasta Europa, seguro él está cumpliendo algunos contratos por allá y se paró en medio de la calle y le sacó un anillo. Después de todo lo que le ha hecho, yo que ella agarro el anillo y lo tiro a la calle”, indicó.

Asimismo, comparó al cómico con otros personajes de la farándula que han realizado lo mismo alguna vez. “Es una huachafada, una peliculina. A lo ‘Deyvis’ pedir varias veces matrimonio y nunca casarte. Ya su hija lo aterrizó en una, le dijo: ‘papá, primero divórciate de mi mamá’”, señaló.