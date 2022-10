Kike Suero se presentó esta jueves en el programa de Lady Guillén y se defendió luego que Magaly Medina emitira unas imágenes de él muy cariñoso con una jovencita en Tacna, mientras que el cómico estaba su su pareja y madre de su último hijo en su set de televisión.

“No he sido infiel ¿tú ves infidelidad? ¿ves que me besó? Yo he estado ahí, tú no has estado ahí”, le dije a la conductora de Dilo Fuerte.

Además, Kike Suero se preguntó por qué Magaly Medina no mostró las imágenes completas del momento en que la joven lo abraza y hasta lo besa. “¿Por qué no sacaron cuando vino un chico de seguridad y se la llevó? En ese hotel estaban mi hijo y mi manager, esas imágenes son editadas”, se defendió el humorista.

Por si fuera poco le pidió sentido común a Lady Guillén y cuestionó que su hubiera tenido algo con la mujer del ampay, no se hubiesen quedado en la puerta del hotel. “Si estuviera con ella no tendría por qué pararme ahí y llamar al tipo de seguridad”, refirió.

Kike Suero aseguró que Magaly Medina editó las imágenes donde se le ve muy cariñoso con una joven en Tacna.

VICKY TORERO CACHETEA A KIKE SUERO

FUEGO. Kike Suero pasó un incómodo momento durante una entrevista en el set de Magaly Medina, en el que estaba con su pareja y madre de su último hijo, Vicky Torero. El cómico fue a defenderse de la denuncia que le entabló su expareja por supuestamente haber abusado de una de sus hijas pero salió mal parado tras revelarse una infidelidad.

La urraca mostró imágenes de él con una jovencita a las 4 de la mañana en Tacna, el pasado 3 de julio. Ante ello, su pareja se mostró incómoda porque no sabía del ampay. “Magaly, no me cambies de tema, quiero ir al tema de mis hijas”, dijo el humorista visiblemente nervioso.

“La mentira tiene patas cortas la verdad. Ahora aclárame quién es ella, dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, dijo Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando... Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada.

Asimismo, le exigió explicaciones porque la estaba haciendo quedar mal frente a su familia, ya que su madre y su papá la estaban viendo en vivo. “Yo no estoy con esa mujer, se me está lanzando a abrazar. A mí se me acercan cincuenta mil personas y me abrazan”, trató de defenderse el cómico.

“Jura por Dios acá que no es ninguna chica con la que has salido, jura por Dios sino te vas preso”, le refutó Vicky Torero y Kike Suero reaccionó: “Te lo juro por Dios, amor, se me acerca y me abraza, hay un montón de gente ahí... Magaly no seas cizañera”.

La joven madre de familia perdió la paciencia y le jaló las orejas y el cómico no tuvo mejor idea que hacerle una broma. “La agarro de la cintura para que no se caiga, ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, dijo a modo de burla desatando la indignación de Magaly Medina.

Finalmente, Vicky Torero perdió los papeles y se levantó para irse, no sin antes meterle una cachetada. “Te vas a la mier... de verdad, qué pend... que eres”, dijo al retirarse del set de Magaly Tv La Firme.

