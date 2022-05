El cómico Kike Suero comentó que está contento con todos los hijos que tiene y por eso se realizará una vasectomía pues ‘ya cerró la fábrica’. Además, señala que celebrará sus 25 años de trayectoria artística juntando a todos los cómicos.

“Mi hijito acaba de cumplir un mes, es una preciosura, igualito a su madre, ja, ja. Estoy feliz y orgulloso por cada uno de mis hijos, por eso, he decidido realizarme la vasectomía, ya no quiero tener más hijos, y solo dedicarme a seguir trabajando por todos mis pequeños, para poder darles lo que se merecen. Así que como dicen ‘ya cerré la fábrica’”, señaló el cómico.

También hay que pensar en los gastos...

Claro, por eso, creo que ahora ya será el último. Muchos me criticaban cuando comenté que volvería a ser padre y me tildaban de irresponsable pero eso nunca ha pasado, yo soy feliz y nunca los he abandonado, yo estoy pendiente de todos. Ahora solo me queda dedicarme a trabajar y seguir creciendo, pues me gustaría volver a la televisión.

También estás celebrando tu aniversario...

Sí, este sábado 14 voy a celebrar mis 25 años de trayectoria artística en el Rosedal de Surco y lo realizaré con un show junto a cómicos como Miguelito Barraza, Melcochita, Fernando Armas, Manolo Rojas, Miguel Moreno, Cachay, Mondonguito, Walter Ramírez ‘Cachito’ y mi hijo Jim, es decir, voy a juntar todos los estilos del humor para que el público se divierta.

JALA OREJAS A CACHAY Y DANNY

El cómico Kike Suero espera que sus compañeros José Luis Cachay y Danny Rosales limen asperezas después de las agresiones verbales que se han dado en las redes sociales en los últimos días y se reconcilien, pues ambos son talentosos y buenas personas. Además, dijo que hace unos días se sintió muy emocionado porque fue reconocido como hijo ilustre en el Callao.

“He visto que ambos se han venido agrediendo por intermedio de las redes sociales y espero que esto se acabe, me da pena porque ambos son mis amigos y hemos sido compañeros de trabajo tanto en la calle como en la televisión. A los dos los considero unos excelentes comediantes y han hecho su camino, son queridos por el público en todo el país. Nosotros tenemos que unirnos para seguir creciendo”, enfatizó Kike Suero.

Por otro lado, señaló que hace unos días se sintió emocionado porque fue homenajeado en el Callao, donde resaltaron su carrera artística. “Me sentí emocionado porque en el Callao me han dado un reconocimiento, yo he salido desde abajo, soy de Ventanilla y he podido darle alegrías a miles de personas”, añadió.