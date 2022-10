¡Lo niega todo! Kike Suero continúa negando la presunta infidelidad que cometió en contra de Vicky Torero. En el programa emitido el miércoles 12 de octubre, Magaly Medina emitió un video en donde se le ve al cómico con una mujer desconocida, en las afueras de un hotel.

“Mucha gente se me acerca y me abraza. A mí me están besando, la chica seguramente estaba mareada, no me acuerdo y no sé quién es ella”, indicó Suero a las cámaras de Magaly TV, firme.

“No soy un angelito, pero ustedes no han estado ahí, no han escuchado lo que pasó ahí (...) Hay 50 mil personas que se me acercan. Mea culpa de qué voy a hacer si no he hecho nada malo”, finalizó el recordado cómico ambulante.

Kike Suero niega ampay con jovencita. VIDEO: ATV

La urraca mostró imágenes de él con una jovencita a las 4 de la mañana en Tacna, el pasado 3 de julio. Ante ello, su pareja se mostró incómoda porque no sabía del ampay. “Magaly, no me cambies de tema, quiero ir al tema de mis hijas”, dijo el humorista visiblemente nervioso.

“La mentira tiene patas cortas, la verdad. Ahora aclárame quién es ella, dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, dijo Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando... Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada.

