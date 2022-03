El cómico Kike Suero afirmó que espera que el Poder Judicial levante la orden de restricción que tiene por haber sido denunciado por el presunto delito por tocamientos indebidos y poder reencontrarse con sus tres menores hijas, después de dos años. Además, señala que le gustaría tener la tenencia compartida para poder disfrutar más tiempos con sus menores.

“Con el proceso judicial que me abrieron el juez me puso una orden de restricción y no puedo ver a mis tres pequeñas. Por eso, ahora que fui declarado inocente (por los cargos de tocamientos indebidos), espero que levanten esa orden y poder volver a abrazarlas, es lo que más quiero en la vida”, señaló el cómico.

Asimismo, detalla que tiene pensado pedir la tenencia compartida, para que pueda darles lo mejor a sus hijas. “Lo que quiero es tener tiempo de calidad con ellas y que disfruten lo que pueda darles. Hay muchas cosas que me he perdido con ellas y espero recuperar el tiempo. Además, me gustaría tener la tenencia compartida, pues ahora tengo un lindo hogar con mi pareja (Vicky Torero), quien en unos días dará a luz a un lindo bebé”, agregó Kike Suero.

Hace unos días, Kike Suero calificó como desgraciado al futbolista Andy Polo, luego de escuchar los audios que se emitieron en el programa ‘Magaly Teve: La Firme’ donde sus hijos gritan desesperados por ver la violencia que se viene generando en su hogar.

“Escuché los audios y solo puedo decir que Andy Polo es un desgraciado, porque ha expuesto de esa manera a sus hijos, en medio de una pelea o discusión con su pareja. Yo me he sentido identificado porque con mi expareja teníamos discusiones y ella me agredía, y tenía que proteger a mis hijas, las veía llorar y estaban nerviosas porque la señora no se controlaba y me golpeaba. Luego, iba a la comisaría a denunciarme y yo aparecía como el maltratador. Pero nunca la toqué, ninguna denuncia próspero y por eso, en el último proceso me declararon inocente”, agregó.

CELEBRÓ EN BABY SHOWER

Hace unos días, Kike Suero celebró el baby shower de su octavo hijo, fruto de su relación con la bailarina Vicky Torero, y “Magaly TV: La Firme” presentó imágenes de como salió el actor cómico de la celebración.

Las cámaras del programa de espectáculos captaron al artista saliendo del evento familiar en aparente estado de ebriedad y con ayuda de algunos invitados, quienes lo llevaron a abordar un taxi.