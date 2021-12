El cómico Kike Suero contó que celebrará sus 25 años de vida artística, pero aclaró que son 20 años dedicados al humor y 5 años de escándalos. Además, enfatiza que su novia Vicky Torero ya tiene cinco meses de embarazo y le cumple todos sus antojos.

“Después de algunos años voy a celebrar mi aniversario, ya son 25 años de vida artística y los resumo así: ‘veinte años de humor y cinco de escándalos’, ja, ja, ja. He pasado por muchas etapas complicadas de mi vida, pero Gracias a Dios me ha dado fortaleza para superarlas y ahora me encuentro feliz con una buena mujer”, dijo Kike Suero, quien realizará este show el próximo lunes 20 de diciembre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

¿Qué vas a presentar en tu show que resume tus 25 años de vida artística?

Voy a tener el lujo de que me acompañen algunos amigos como Miguelito Barraza, Manolo Rojas, Melcochita, Lucía de la Cruz, Cachay y hasta mi hijo Jim.

¿Tendrás un mano a mano con tu hijo?

Vamos a presentar un show divertido, porque ambos ‘nos vamos a sacar los trapitos’.

¿Y estará tu novia Vicky Torero?

De todas maneras, haremos un show especial de baile, pues no solo es bailarina sino coreógrafa, estaba pensando en que puede ser un tango, pero claro, a mi estilo.

¿Y cómo le va con el embarazo?

Ella ya tiene cinco meses de gestación, siempre tiene sus antojos y voy hasta la China para cumplírselos, ja, ja, ja.

PIDE CELERIDAD A LAS AUTORIDADES

El cómico Kike Suero pidió a las autoridades dictar sentencia en la denuncia que tiene en su contra por tocamientos indebidos, que le interpuso su expareja Geraldine Quezada. Cuenta que hace un año y medio está sin ver a sus hijas. Además, señala que cada día está más ilusionado con la llegada de su próximo hijo, fruto de su relación con la bailarina Vicky Torero.

“Ha pasado casi un año y medio desde que me denunciaron, fue en plena pandemia y hasta ahora no hay sentencia en el caso, yo estoy desesperado porque extraño a mis hijas y espero que las autoridades tengan una sentencia rápido, que digan que soy culpable o inocente”, enfatizó Kike Suero.

“Pero no puedo seguir así, sufriendo porque no puedo estar con mis tres pequeñas, sobre todo porque estamos en vísperas de Navidad”, agregó el cómico.

Kike, ¿eres culpable o inocente?

Sé que soy inocente de todos esos cargos, pero ya quiero que acabe esta pesadilla, yo he acudido a todas las citaciones que me han dado... a mí me han hecho daño, siempre han actuado con maldad.

