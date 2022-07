El cómico Kike Suero lamentó la situación que está viviendo el futbolista Rodrigo Cuba al no poder ver a su menor hija de 4 años debido a una orden de restricción, tal como lo tocó vivir con sus tres menores hijas, y le pidió ser fuerte y aferrarse a Dios para superar este mal momento.

“Yo he vivido una situación similar cuando me denunciaron en plena pandemia y estuve sin ver a mis hijas por tres años. No podía dormir, comer ni trabajar bien, pues extrañaba a mis tres pequeñas y sentía mucha rabia por la falsa denuncia que me habían hecho. Le pido al ‘Gato’ que sea fuerte y se aferre a Dios para superar este mal momento. Dios quiera que esa denuncia en su contra sea falsa, pues siempre se ha mostrado como un buen padre”, enfatizó Kike Suero.

Tras el juicio comentaste que te declararon inocente, ¿ya has podido volver a ver a tus hijas?

Ese juicio duró tres años y me declararon inocente; pero cuando se inició el proceso me dieron una orden de restricción para poder acercarme a mis tres hijas. Sin embargo, el Día del padre pude ir al colegio de mis niñas y abrazarlas unos minutos. Ahora mi abogado ha presentado esa sentencia ante el Juzgado de Familia que me dio la orden de restricción para que sea revocada, todo lo quiero hacer bien, respetando la ley.

También regresaste con tu circo...

Así es, después de dos años he vuelto a levantar mi carpa del circo donde estoy compartiendo con mis hijos mayores, Jim y Dayana, y mi novia Vicky Torero, quien es una bailarina profesional. Aquí estoy realizando personajes tan queridos como ‘Rachi sin menestra’ y acompañado de payasos, mago, acróbatas y demás números clásicos del circo. Nos pueden encontrar en Casa Real, Santa Clara en Ate Vitarte.

SE HARÁ LA VASECTOMÍA

El cómico Kike Suero comentó que está contento con todos los hijos que tiene y por eso se realizará una vasectomía pues ‘ya cerró la fábrica’. Además, señala que celebrará sus 25 años de trayectoria artística juntando a todos los cómicos.

Mi hijito acaba de cumplir un mes, es una preciosura, igualito a su madre, ja, ja. Estoy feliz y orgulloso por cada uno de mis hijos, por eso, he decidido realizarme la vasectomía, ya no quiero tener más hijos, y solo dedicarme a seguir trabajando por todos mis pequeños, para poder darles lo que se merecen. Así que como dicen ‘ya cerré la fábrica’”, señaló el cómico.