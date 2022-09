El cómico Kike Suero y la bailarina Vicky Torero afirmaron que su relación cada día está más consolidada pues hay mucho respeto y confianza, y ninguno es tóxico. Además, señala que está dispuesto a realizarse la vasectomía pues no desea tener más hijos, ya que debe velar por seis pequeños.

“ Él se porta bien, yo no tengo quejas sobre nuestra relación. Creo que esto (la relación) nos ha cambiado la vida a los dos, la base es que hay mucho respeto, comunicación y confianza. Kike es muy responsable, hogareño. Además, cuando se es creyente de Dios siempre hay cosas buenas, para Dios no hay imposibles”, comentó Vicky Torero.

En tanto, Kike Suero, enfatizó que tras haber vivido malas experiencias en el amor, ahora disfruta una relación sana. “Con la presencia del creador en casa todo marcha bien. Mi casa es un templo, no hay griteríos, ni maltrato de ningún tipo , agradezco que tengo un hogar formado y cada día trabajo para ver crecer a todos mis hijos. No somos tóxicos, hay mucha confianza entre nosotros”, añadió Kike Suero.

¿Vicky, es difícil convivir con un cómico que siempre tiene trabajo nocturno?

Vicky: Nosotros tenemos mucha comunicación y confianza, sus horarios de trabajo no me afectan. Soy una mujer celosa pero confío en él, no me ha dado motivos para desconfiar, no tengo nada porque reclamarle.

Kike: Por ejemplo, cuando salgo de viaje por trabajo, yo llego al hotel y de inmediato la llamo, pero no por tóxica sino por seguridad, para que ella esté tranquila... nosotros ni peleamos, estamos cada día mejor. Además, cada vez que puedo va conmigo y tenemos un tiempo para nosotros.

Vicky: No soy tóxica, tengo confianza.

¿Es cierto que es un pisado feliz?

Vicky: No diría que es un pisado, sino un hombre responsable, que hace las cosas en la casa con amor, pues me ayuda y así podemos crecer como familia, con esos buenos ejemplos.

Kike: Nos turnamos en las tareas del hogar, tampoco la puedo dejar sola, pues es un ‘chambón’. Un día ella puede limpiar los cuartos y yo agarro mi escoba para barrer la sala; pero más apoyo cocinando, aquí nos damos tiempo para todo.

Finalmente, dijo que se realizará la vasectomía pues es un padre responsable. “Sí, me lo haré porque aquí en casa con Vicky tenemos tres pequeños y yo tengo mis tres hijitas; así que es suficiente, debo trabajar duro para que no les falte nada”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes se pronuncia sobre su posible ingreso a ‘El Gran show’

Tepha Loza asegura estar bien tras el fin de su romance con Sergio Peña: “La gente piensa que estoy triste” | VIDEO

Pancho se echa para atrás y niega que Yahaira bloqueó el ingreso al Perú: “Nunca la mencioné”