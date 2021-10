5 de 7

Kiko Ledgard conduciendo su programa concurso. 21 de marzo de 1980. Foto: GEC Archivo Histórico

Ledgard cayó tres pisos hacia la calle y sufrió un fuerte traumatismo craneal que hizo sospechar una fatalidad. Más adelante sería capaz de recordar el episodio en una entrevista en 1991: “Durante tres meses no reconocí a nadie, ni siquiera a mi mujer”. Kiko no volvió a presentar ningún programa, si bien hizo presentaciones en varios espacios y festivales. “Yo creo que podía haber vuelto a trabajar, pero no todo el mundo lo cree”, confesó en la misma entrevista.