MOLESTA. A través de sus redes sociales, Kina Malpartida reveló que su página de Facebook oficial fue hackeada, luego de que sus seguidores reportaran que los delincuentes cibernéticos publicaban contenido para adultos como fotos y videos en dicha plataforma.

Resulta que muchos de los usuarios le comenzaron a escribir a Kina Malpartida informándole que publicaciones no estaban relacionadas a contenidos tenían que ver con su carrera deportiva.

“Mi Facebook oficial ha sido hackeado. Disculpen la molestia. Por favor, si pueden, denúncienlos como propiedad intelectual. Muchas gracias”, escribió Kina Malpartida al notar lo sucedido.

Kina Malpartida denuncia hackeo de su página de Facebook

NO REGRESARÁ A ESTO ES GUERRA

Kina Malpartida pidió a los productores de Esto es Guerra y Pro TV que retiren su imagen de la promoción del conocido reality de América Televisión. ‘La Dinamita’ utilizó sus redes sociales para pedir que ‘se rectifiquen’ de la publicación, ya que consideró que ‘afectan su honor personal’.

“He observado que en esta y en otras publicaciones han mencionado a mi persona desde el día 21 de enero del 2021 hasta la fecha 25 de enero de 2012, promocionando mi participación en el programa Esto es Guerra”, escribió la exboxeadora.

“Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”, agregó.

Por ello pidió que se rectifiquen por ‘la afirmación’. “Por estas razones, señores de EEG y de Pro TV Perú, les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal.”, escribió.

