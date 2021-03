El estilista Koky Belaúnde comentó que hoy lunes retomará sus actividades en su salón de belleza, con un aforo reducido pero con la misión de embellecer a sus clientas para levantar el autoestima en medio de la crisis por la pandemia.

“Todos tenemos derecho a trabajar y hoy lunes miles de estilistas reabrimos nuestros salones para seguir creando belleza, y que nuestros clientes levanten su autoestima. Será con un aforo reducido al cuarenta por ciento pero no nos damos por vencidos. No he llorado en público, pero me duele la situación que estamos viviendo”, enfatizó Koky Belaúnde.

Además, espera que el gobierno siga apoyando la reactivación porque muchos de sus colegas se encuentran al borde de la quiebra. “Es muy duro lo que estamos viviendo los estilistas, espero que el gobierno nos apoye porque miles de hogares dependen de nosotros, no podemos volver a parar”, agregó.