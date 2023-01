El estilista Koky Belaunde afirmó que Brunella Horna lució regia en su boda y que el peinado que se hizo, con un alto moño, fue una homenaje a ‘Queca’ de Pataclaún. Además, dijo que Richard Acuña quiere hacerle la competencia usando zapatos con plataforma.

“Brunella Horna estuvo muy bien peinada. Para mi punto de vista demasiado alto el moño, que hacía ver muy bajo al esposo estéticamente hablando”, señaló.

¿Fue acertado que se hiciera un moño alto?

No es que haya estado mal, pero es un peinado de alta fantasía que usan los estilistas para los Fashion Week, para los eventos importantes. Tiene un postizo y encima enrollado, que está bien sujetado y amarrado. Yo me imagino cómo le habrá dolido la cabeza a la hora que se sacaba los ganchos.

Se le veía regia...

Es una chica guapa y la novia en su día se pone más linda, radiante, pero sí me hubiera gustado que en el moño de alta fantasía no hubiera usado el postizo para que se vea más chico pero es un gusto que ella eligió, lo cual me parece bien y obligo en un momento a que Richard Acuña use plataformas.

Para que no se note tanto la diferencia de altura.

Claro. Al ser ella alta, más el peinado se hacía notario la diferencia de estatura. A la hora del baile el hombre ha tenido que darle la vuelta con cuidado porque si no le tumbaba el moño, ya después el excongresista se puso las zapatillas con plataforma, imagínate me está haciendo la competencia y lo digo con el taco porque yo soy el de la plataformas.

Mucha gente opina que Brunella opacó a Richard con su moño

Ella ha estado regia, pero viéndola bien, analizándola porque yo soy capacitador, influencer, estilista, crítico, puedo decir que su peinado es una reminiscencia, una alegoría, un homenaje a Queca porque llevan casi el mismo peinado. Cuando vi su peinado me alegré porque soy fan de Queca.

Ahora van a salir lo memes...

Brunella y yo podemos decir: ‘Te queremos Queca’.

Y de los invitados, ¿quién te llamó la atención por su look?

Me encantó el look de la mamá de Richard Acuña, me saco el sombrero. El color de su vestido que lindo, un verde agua, esmeralda. Las madrinas ahora se quieren vestir de negro, parece que van de luto por el hijo, tiene que mostrar alegría, por eso la felicito.