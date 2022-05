Korina Rivadeneira se presentó en el programa ‘América hoy’ y dio detalles de lo ‘tormentoso’ que habría sido el romance de Mario Irivarren y Vania Bludau. La esposa de Mario Hart contó que que el modelo posee un carácter muy difícil y tosco.

Luego de las polémicas declaraciones de Vania Bludau quien señaló que se arrepiente de haber estado con Mario Irivarren y dijo, al igual que Korina, que tiene un carácter muy duro.

Korina Rivadeneira señaló que, durante un viaje a Colán, fue testigo de algunas actitudes de Mario Irivarren que no le agradaron, pero que serían propios del carácter del exguerrero.

“Siempre los vi muy bien, por ahí uno u otro comentario que a mí no me gustaba por parte de Mario. Todas las personas que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter difícil y es tosco al hablar”, dijo Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira confirma que Mario Irivarren tiene un carácter difícil y tosco https://www.americatv.com.pe/noticias/

VANIA BLUDAU ARREMETE CONTRA MARIO IRIVARREN

Vania Bludau aseguró que le molesta que su expareja haya declarado sobre su relación, cuando ella se ha negado a aparecer en ningún medio de comunicación.

“Me han querido pagar, yo no he tenido la necesidad de buscar pantallas, como lo hizo la otra parte y eso sí me fastidia. No puedes hablar por dos personas diciendo ‘sí, quedamos bien, terminamos los dos y fue de mutuo acuerdo’, ¡mentira!” , dijo para el programa de Rodrigo González.