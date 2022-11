La actriz y empresaria, Korina Rivadeneira reveló que fue muy celosa al inicio de su relación con su actual esposo Mario Hart porque conocía sobre su historial de relaciones.

Así lo confesó en el programa ‘Más espectáculos’ hasta donde llegó como invitada para reemplazar a Jamín Pinedo, quien se encuentra fuera del país para ser parte de un evento internacional.

Estas declaraciones se dieron, luego que Korina presentara un video donde el cantante y actor Christian Domínguez, señaló que no perdonaría una infidelidad. Mientras que su pareja, Pamela Franco se mostró segura de su relación sin celos de por medio.

Ante la actitud de Pamela, ‘Choca’ Mandros aseguró que se ve a la cantante Pamela Franco muy relajada con el tema de los celos y comentó que Korina también se ve una mujer segura de su relación. Sin embargo, la actriz aclaró que ahora se siente de esa manera, pero antes era muy celosa con MarioHart.

“Ahora no soy celosa, pero al inicio era bastante celosa. Era bien celosa, pero bueno cómo no ser bien celosa con el historial que tenía Mario Hart. Ahora está más tranquilo. Me ha demostrado lo contrario (de lo que se decía) y todo bien”, explicó la madre de dos niños.

Korina Rivadeneyra se entusiasma al estar en '+Espectáculos'

