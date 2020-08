UNA MAMITA FELIZ. La modelo Korina Rivadeneira compartió con sus seguidores de Instagram un conmovedor video donde se observa su pancita de nueve meses de embarazo, lo tierno de la grabación es que permite ver cómo se mueve la bebita.

En la primera historia que publicó la modelo en Instagram le pregunta a sus seguidores si su panza es gigante o normal. Korina Rivadeneira muestra su asombro por cuánto incrementó en peso y volumen su bebita.

En otra de sus historias, Korina Rivadeneira le habla a su bebé. “chiquitita, titita (...) no se mueve como antes (...) siempre que la quiero grabar se queda tranquilita”, señala la modelo en sus historias de Instagram.

La modelo está muy entusiasmada con la llegada de su bebé, ella ha compartido con sus seguidores todos los preparativos que realiza para el nacimiento de su hijita. “Ya en mis últimas semanas de embarazo he aprendido que ponerse en los zapatos de una madre no es fácil. Lo importante es que no estamos solos y tenemos a www.masabrazos.com: una comunidad de madres como nosotras con consejos, artículos y podcasts con los temas que a todas nos interesan en esta etapa”, escribe en su nueva publicación de Instagram.

Korina Rivadeneira muestra las pataditas de su bebé (TROME)

