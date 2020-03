Se hartó. La modelo Korina Rivadeneira utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre las críticas que recibe por pedir que el estado peruano destine un monto para los venezolanos que viven y trabajan en Perú y que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la pandemia del Coronavirus.

Korina Rivadeneira pidió a sus seguidores que sumen en vez de restar. “Penemos en lo mejor para todos, no “para unos sí y para otros no”. Basta de tanta pobreza mental. Basta de egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir simplemente no opinen”, escribió la modelo en la mencionada red social.

De este modo, Korina Rivadeneira muestra su cólera contra los peruanos que la criticaron por pedir que el estado peruano brinde algún tipo de ayuda a los venezonalos que trabajan y viven en el Perú. Además, la modelo citó las declaraciones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, quien indicó que se encuentra en conversaciones con la ONU para ver si pueden hacer llegar una ayuda para los venezolanos en nuestro país, que ya son casi un millón de personas.

Como se recuerda, Korina Rivadeneira hizo un llamado al gobierno peruano para que destine un monto para sus compatriotas. “Esperemos que también pronto contemplen también un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

BONO DE 380 SOLES

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, anunció que hoy sábado 21 en horas de la noche se activará la plataforma virtual por internet en la que las personas podrán consultar si les corresponde la entrega del bono de 380 soles por familia que el gobierno entregará ante el estado de emergencia nacional por el coronavirus y en el que ha obligado a millones de peruanos a mantenerse en casa.

“Estamos coordinando con la banca privada y el Banco de la Nación. Entonces, mañana (hoy), espero a horas de la noche, se abrirá la plataforma digital donde uno pueda ingresar con el DNI, y lo primero que se verá es si [la persona] tiene acceso al beneficio”, señaló en entrevista para Canal N.

“Si es que tiene acceso al beneficio, vamos a ir abriendo poco a poco un cronograma para que las personas puedan encontrar qué día y la hora pueden cobrar, si es en la mañana o en la tarde, y también que sepan en qué agencia”, agregó la ministra Luna, quien también indicó que se ha impuesto horarios para evitar las aglomeraciones en las agencias bancarias y que estas puedan ser focos de infección del coronavirus.

Ariela Luna aclaró que el subsidio monetario de S/ 380 será a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de zonas urbanas.

“La página web nos parece la mejor forma y estoy segura de que las personas van a acceder. No es la primera vez que se hace esto [....] El internet está muy extendido. Las municipalidades en su mayoría tienen internet y ahí puede acudir para conocer. Este es un bono urbano. En zona rurales, el Midis ya tiene sus programas sociales con los cuales protege a más de un millón de familias”, precisó.





Korina Rivadeneira pide que ayuden a venezolanos en Perú. (Foto: Instagram)

Korina Rivadeneira se pronuncia desde Instagram (Foto: Instagram)

