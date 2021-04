Desde Brasil, Korina Rivadeneira contó detalles de cómo viene afrontando la coyuntura ahora que no puede regresar a Perú por el cierre de fronteras en el país amazónico. La venezolana indicó que están a la espera de un vuelo humanitario.

Korina Rivadeneira se conecto con el programa ’América hoy’ para saludar a Mario Hart por su cumpleaños y contar que se siente muy apenada de no poder estar junto a él en esta fecha especial.

TE PUEDE INTERESAR: Korina Rivadeneira: Así era la esposa de Mario Hart hace más de 10 años

Asimismo, indicó que está a la espera de un vuelo humanitario o que den luz verde a la apertura de fronteras en Brasil para regresar a Perú lo más pronto posible.

TROME | Korina se quedó en Brasil por cierre de fronteras

“La verdad tenemos en que si se abra (las fronteras), de todas maneras estamos esperando algún vuelo humanitario. Las esperanzas están porque la chiquita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer, si no la disfruta”, dijo Korina Rivadeneira.

Por su parte, Mario Hart precisó que entiende la coyuntura que afronta Korina Rivadeneira, quien se encuentra ahora en casa de la hermana del piloto.

“Eventualmente trataría de ir para allá, encontrarlas, ahorita no pudo por el programa, tengo cosas que hacer aquí”, agregó Mario Hart.

TE PUEDO INTERESAR