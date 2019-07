Korina Rivadeneira no hace caso a críticas tras su participación en 'Reinas del Show' | FOTOS

Korina Rivadeneira se mostró tranquila tras enterarse que fue duramente criticada en redes sociales por su participación en el nuevo reality ‘Reinas del show’.



“Está bien (que me critiquen), eso me sirve, que sigan diciendo que no puedo (desenvolverse en el baile). Está perfecto” , sostuvo la esposa de Mario Hart, agregando que resta importancia a los comentarios malintencionados.

Por otro lado, contó que se está ‘esforzando mucho’ para presentar un buen performance este sábado en el programa de baile. “Me duele el cuerpo, el alma, hasta las uñas (por los ensayos). He tenido varias dificultades que logré superar, estamos mejorando. Todas las chicas nos esforzamos mucho, no sabemos qué pueda pasar (en las galas)”, acotó.