SE MOLESTÓ. Korina Rivadeneira llegó al set de ‘América Hoy’ para comentar la ruptura entre Mario Irivarren y Vania Bludau, sin embargo, la modelo se incomodó EN VIVO por la presentación que le hizo Brunella Horna y le dejó en claro algunas cosas.

“Para hablar sobre el tema de Vania y Mario porque ella ha estado en esa relación, ella ha visto todos los momentos, diferentes episodios que no se sabe, ya está aquí la mejor amiga de Mario Irivarren ”, inició diciendo Brunella.

Sin embargo, al momento de ingresar, Korina Rivadeneira aclaró que ella no es mejor amiga del exchico reality y que, por favor, no se hablen cosas que no son.

“Primero, quiero aclarar que yo no soy mejor amiga de ellos porque están hablando cosas que no son . De hecho, hemos sido rivales te recuerdo, en el Gran Show”, sentenció.

La aclaración por la esposa de Mario Hart hizo sonrojar a Brunella, quien se excusó en que la información fue dada por el productor “Papa Armando”.

KORINA NO HA VISTO MALOS TRATOS DE MARIO IRIVARREN

Sobre la relación que tuvo Vania Bludau con Mario Irivarren, la modelo Korina Rivadeneira aseguró que efectivamente ha compartido tiempo con ellos durante sus vacaciones en Colán, pero que en ningún momento vio un mal trato del exchico reality.

La pareja de Mario Hart incluso aseguró que ellos siempre se mostraban feliz y dispuestos a ayudar. Como se recuerda, Vania Bludau deslizó la posibilidad que Mario Irivarren le haya agredido físicamente.