La actriz de la exitosa novela ‘Princesas’, Korina Rivadeneira anunció que este año cumplió 12 años viviendo en nuestro país. Tiempo en el que ha logrado tener una carrera como actriz y formar una bella familia junto a su esposo, Mario Hart.

Rivadeneira se mostró emocionada al contar todo lo vivido durante estos 12 años en suelo peruano durante una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“Me acuerdo que la primera vez que llegué me fui al mar e intenté agarrar una ola, pero no pude, fue misión fallida. Estoy doce años en Perú, prácticamente toda mi vida. Aquí me coroné como mujer. Llegué a los 17 años”, señaló contenta Korina Rivadeneira.

“El Perú me dio todo, mi vida, mi felicidad, estoy acá y soy la persona más feliz del mundo, mi felicidad es mi familia, mi Larita hermosa. He tenido la oportunidad de irme a otro país varias veces y no he podido vivir sin la gastronomía peruana, es una cosa que no puedo explicar y eso me ha retenido”, añadió la también influencer.

Pese a que Korina reveló que no puede vivir sin la gastronomía peruana aún no ha aprendido a preparar algunos platos típicos. Así lo dejó entrever al no conocer cómo se prepara la papa a la huancaína. Para defenderse aseguró que en casa tienen una persona que cocina platos peruanos deliciosos.

Korina Rivadeneira se casó con el corredor de autos y empresario Mario Hart el 21 de abril del 2017. En esa época hubo rumores de que Mario se casó para que ella no sea deportada. Sin embargo, ambos demostraron con el tiempo que su amor es verdadero.

En setiembre del año pasado, la pareja se convirtió en padres de una bella niña a la que nombraron Lara. Además tienen planes de tener muy pronto un segundo bebé.