Los integrantes del reality ‘Esto es guerra’, Korina Rivadeneira y Mario Hart recordaron divertidos momentos del inicio de su relación en una secuencia para el programa sabatino ‘Estás en todas’ conducido por Natalie Vértiz y Choca Mandros.

Todo se dio cuando ambos tenían que responder la pregunta: ‘¿Dónde y cómo se dio el primer beso?’ en la secuencia ‘Cuánto conoces a tu mejor amigo’. La actriz se animó a contar que fue ella quien dio el primer beso.

La pareja recordó que ese beso se dio en su primera cita en casa de Korina. “Yo me lo chapé porque él era muy ‘latin lover’, estaba detrás de mí por un montón de tiempo y luego cuando estaba en mi casa se chupó. Entonces yo dije: ‘yo lo voy a besar’, y me lo chapé”.

Aunque Mario negó haberla perseguido, reconoció que Korina le gustaba mucho y que no la besó porque es muy tímido. “Soy tímido, pero yo que la voy a estar persiguiendo, por favor... Me gustaba... Yo soy bien rochoso, tímido, al momento de la hora me da la garrotera”.

“Compré un vino muy caro (para la cita con Korina), pero no le gustó porque estaba acostumbrada a los vinos de 5 soles”, bromeó Mario sobre su cita romántica con la actriz venezolana.

La pareja aseguró que han crecido y madura a lo largo de su relación. Además, aprovecharon para anunciar que se viene la segunda temporada de su serie en YouTube, ‘Papa en pañales’.

Korina Rivadeneira y Mario Hart recueda su primer beso

VIDEO RECOMENDADO

Esto es guerra: las veces que el programa sufrió accidentes en vivo

A propósito del accidente sufrido en Esto es guerra con Elías Montalvo, no es la primera vez que se identifica riesgo en los juegos. La Sunafil aseguró que ya se encuentra investigando las causas del hecho.

TE PUEDE INTERESAR

Samahara Lobatón le echa flores a Jesús Barco y sepulta al padre de su hija: “Se traga en madurez a Youna”

La fe de Cuto | Xoana y todos los detalles de su encuentro con Messi: “Creo que me odia con toda su alma”

Patricio Parodi revela que lo convocaron para EEG en la cola de una discoteca en Asia: “Pensé que era una broma”