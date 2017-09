Korina Rivadeneira descarta regresar a 'Esto es Guerra'... pero ¿confirmó embarazo? [EXCLUSIVO]

Korina Rivadeneira se encuentra disfrutando de su libertad y de su matrimonio con Mario Hart. La venezolana está totalmente alejada de la televisión y así quiere estarlo durante un buen tiempo, pues en entrevista EXCLUSIVA con Trome, descartó regresar a 'Esto es Guerra'.



Encontramos a Korina Rivadeneira en una tienda de ropa deportiva y decidimos abordarla y preguntarle sobre la nueva vida que está llevando alejada de los medios de comunicación y de los reflectores tras librarse de la expulsión de nuestro país que pesaba sobre ella, al punto de estar en la clandestinidad.

"Estoy muy tranquila y de verdad quiero estar así", fue lo primero que contestó Korina Rivadeneira cuando le preguntamos sobre su regreso a 'Esto es Guerra'. Tal parece que la venezolana no quiere poner en peligro su nuevo permiso de permanencia en nuestro país hasta que se arreglen sus documentos y obtener el permiso permanente en el Perú por estar casa con un peruano.



Recordemos que Korina Rivadeneira se mantuvo en la clandestinidad por más de dos meses, luego que Migraciones ordenara su expulsión inmediata de nuestro país por incumplir las reglas de permanencia y, supuestamente, haber laborado en el Perú con visa de turista.

Korina Rivadeneira se encuentra feliz y disfruta de su tiempo libre. (Video: Trome)

DESCARTA EMBARAZO



Sobre su supuesta dulce espera, Korina Rivadeneira negó que se encuentre embarazada, pues prefiere disfrutar de su matrimonio con Mario Hart. "Engordé un poquito porque estuve tres meses sin entrenar, pero ahora solo estoy esperando que Migraciones me quiera dar mis documentos que necesito y la verdad es que no sé por qué se están demorando tanto, pero eso ya lo están viendo los abogados".



Korina Rivadeneira solo está esperando que se formalice su permanencia en el Perú para poder estar tranquila y poder trabajar sin problemas. "Solo eso me falta para que todo esté en orden", agregó la venezolana.