Korina Rivadeneira se pronunció luego de la anulación de su matrimonio con Mario Hart y aseguró que toma de la mejor manera posible que proceso judicial haya concluído de una vez por todas.

“Habíamos esperado tanto tiempo que ya se dé una resolución y al fin salió. Yo fui la primera que lo vi, a mí me llegó el mensaje. Dijimos ‘por fin terminó esta tortura’ porque es una tortura, como un karma. Lo mejor era que acabe, así sea positivo o negativo. Nos sentimos increíbles, es más, nos quedamos celebrando”, dijo la venezolana en declaraciones para América Espectáculos.

Asimismo se refirió a la nueva boda que celebrará con el piloto. “La vez pasada ya fue un fiestón y va ser difícil de superar, económicamente”, dijo entre risas. En ese sentido, anunció que su matrimonio será como siempre lo soñó, en la playa y muy sencillo.

LE PEDIRÁ LA MANO A MARIO HART

Korina Rivadeneira sorprendió a la reportera de América Espectáculos al revelar que si Mario Hart no le pide la mano como debe ser, será ella quien lo hará.

“Ya le he dicho indirectamente, ‘Mario Hart, esfuérzate un poquito porque la pedida sea especial’, sino le pido la mano yo ¿por qué no? No voy a decir nada... no he dicho nada”, indicó entre risas.

