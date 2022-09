En Instagram, Korina Rivadeneria relató que no pudo dormir bien porque sus dos hijos no dejaban de llorar. La venezolana calificó su noche como “terrorífica”.

“Marito se quedó bastante, lloró bastante, dormimos muy poco, pero no solo Marito, Larita se paró varias veces en la madrugada a llorar al mismo tiempo a llorar al compás de Marito. Entonces hemos pasado una noche terrorífica”, expresó.

En otra historia, la esposa de Mario Hart también contó que no pudo ir a La Tarumba y que se quedó cuidando a su hijo. “Es impresionante el tiempo pasa el doble de rápido con dos hijos, no me he ni bañado en todo el día, asu mare...”, dijo.

Korina cuenta que sus hijos no la dejan dormir

Mario Hart reconoce que fiesta de su hija fue con canje: Las marcas se mueren por ella

Hace unos días, Mario Hart y Korina Rivadeneria celebraron el cumpleaños de su hija Lara a lo grande. En entrevista con En boca de todos, el exchico reality reconoció que hubo canje en la fiesta de su pequeña.

“Me faltó agradecer, etiquetar a mi papá por prestarme... (...) Todas las marcas se mueren por trabajar con mi hija y esposa. Porque, evidentemente, ellos ven toda la celebración, proveedores y les van a escribir”, dijo.

