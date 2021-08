Este último sábado en el reality ‘Reinas del show’, Korina Rivadeneira se llevó la corona dejando a Milena Zárate con un honroso segundo lugar, pero esta última no se picó y aceptó el triunfo de su rival, a quien felicitó por llevarse la corona.

“Es un segundo lugar que muestra el esfuerzo que hemos tenido durante este tiempo... Gracias a todos los bailarines que me acompañaron, a la producción y la academia a todos, gracias a Gisela por darme la oportunidad. Me llevo algo hermoso, una vivencia super linda, me siento muy orgullosa de lo que hice, para mí eso es lo más importante”, dijo Milena Zárate a la prensa.

Además, reveló que dejó su 100% en esta última gala del reality pese a que estaba con infección urinaria y cistitis. Es más, tuvo que inyectarse medicamentos para poder seguir con los ensayos y expresó estar feliz por los resultados.

“Bien merecido lo tiene Korina ha sido muy chancona, se ha esforzado, a la producción los tenía ‘ya no nos dejan dormir’ (de tanto ensayar). Estoy feliz también por ella, a pesar de todas las cosas que se han dicho ha sido justa la votación. Yo me siento complacida y contenta con todo lo que ha pasado”, señaló Zárate.

Advirtió que está dispuesta a participar en próximas temporadas del reality debido a que se ha quedado con las ganas de llevarse la corona.

“Siempre (podría participar en una próxima temporada) y más aguerrida que nunca. Pienso que habrá ‘Reina de Reinas’ y allí voy a estar. He ocupado el tercer puesto, luego el segundo puesto y (la tercera la vencida)”, agregó.

KORINA RIVADENEIRA: “LO MEREZCO”

La actriz e influencer Korina Rivadeneira aseguró que sí se merecía ganar la corona del reality ‘Reinas del show’ que conduce Gisela Valcárcel, tras semanas de recibir críticas porque se especulaba que era la favorita del show.

“Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que había yo no sé por qué sentí que no me lo iban a dar y cuando me la dieron me siento súper bien porque siento que lo merezco realmente. A toda esa gente que decía todas esas cosas, lo merezco porque la he luchado, porque me he esforzado desde la primera temporada hasta hora y aquí estoy al fin después de tanta lucha”, señaló Korina Rivadeneira muy emocionada.

En entrevista con Trome, la esposa de Mario Hart aseguró que se sorprendió mucho por su victoria, sin embargo, aseguró que es consciente de todos sus esfuerzos.

“(Suspira) Me sorprendió mucho. Yo no sé por qué estaba tan negativa pensando que no se iba a dar, porque la vez pasada también emocionada y esta vez dije, no me voy a emocionar porque de ahí me va a doler en el alma. Así fue, sorpresa total y estoy en estos momentos que no lo puedo creer, en shock”, sostuvo a este medio.

