Korina Rivadeneira luego de dos intentos por fin pudo gritar que es la “Reina del Show”. Y a pesar de que ha sido duramente criticada, quienes la conocen de cerca señalan que fue merecido este logro por el esfuerzo físico y mental que realizó en estas diez galas.

TROME la abordó unos minutos en medio de la algarabía y fiesta, pues la felicitaban no solo sus compañeras y trabajadores de América, sino que su madre vino a Perú para acompañar a su hija en este importante logro en su carrera artística.

Felicidades, ¿Por fin pudiste convertirte en la ganadora de “Reinas del Show”?

Valió la pena. Todo el esfuerzo dio sus frutos al fin después de dos temporadas detrás de la corona (se ríe) hasta que por fin. Estoy demasiado feliz.

¿Qué se te vino a la cabeza cuando Gisela Valcárcel dio tu nombre como la ganadora de “Reinas del Show”?

(Suspira) Me sorprendió mucho. Yo no sé por qué estaba tan negativa pensando que no se iba a dar, porque la vez pasada también emocionada y esta vez dije, no me voy a emocionar porque de ahí me va a doler en el alma. Así fue, sorpresa total y estoy en estos momentos que no lo puedo creer en shock.

¿Cómo fue para ti esta semana previo a la gala final de esta noche?

Aunque con la adrenalina te juro que no se siente nada (se refiere a sus lesiones) más que felicidad y disfrute en el baile

¿Es bueno ver el apoyo incondicional de Mario Hart, tu esposo acompañándote en tus éxitos como fue la gala de “Reinas del show”?

El apoyo de Mario Hart siempre es lo más importante para mí.

Ahora, ¿directo a hacer terapias para la recuperación de las lesiones?

De aquí tengo que hacerme de todo para reponerme

¿Qué se viene en tu carrera?

Prepárense que se viene la actuación. En este año voy a estar presente en dos películas. Así que se viene mucha actuación.

