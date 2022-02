Korina Rivadeneira y Mario Hart fueron los invitados especiales en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre el tema de Luciana Fuster, quien emitió un comunicado para denunciar que es víctima de bullying ante los fuertes ataques que recibiría. Sin embargo, fue la venezolana quien justificó a la modelo por ingresar a Esto es Guerra.

Fue Brunella Horna quien le consultó a Korina la razón por la que Luciana aceptó ingresar al reality, pese a que afecta a su salud emocional. La pareja de Mario Hart contó los motivos.

“ Luciana Fuster es una chica que se encarga de su familia, este es su trabajo y ese es su principal fuente . Entonces no puedes decir ‘bueno, si no te gusta, no entres’ No, es su trabajo y lo tiene que hacer, ella tiene que salir adelante y continuar con su vida. Muy fácil criticar, pero debemos ponernos en los zapatos del otro”, dijo.

Asimismo, Korina Rivadeneira señaló que la edad de Luciana, que es 23 años, y más con responsabilidades encima es uno de los factores por el que se siente muy afectada.

“Es una chica de 23 años, están pensando en cualquier cosa, yéndose de juerga, es una chica con millones de responsabilidades. Está viviendo su vida y la critican de esta forma. Es natural lo que está pasando”, sentenció.

LUCIANA YA TENÍA CONTRATO FIRMADO

En otro momento, Korina reveló que Luciana Fuster ya tenía firmado su contrato con ‘Esto es Guerra’, incluso mucho antes de empezar con ‘Habacilar’. Precisó que, aunque haya emitido ese comunicado, debe seguir trabajando.

“La gente no sabe, pero este contrato con Esto es Guerra ya lo había firmado incluso antes de firmar ‘Habacilar’. No puede decir ‘hoy no voy a ir a trabajar’, ella tiene un contrato y tiene que cumplir”, precisó.