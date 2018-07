La esposa de Mario Hart , Korina Rivadeneira sufrió un escándalo el año pasado luego que Migraciones dictara una orden de salida del Perú para la venezolana, sin embargo, los costos que realizó para defenderse, deberán ser cubiertos por la Superintendencia Nacional de Migraciones y pese a esto, la modelo no pudo ‘aguantar’ los sentimientos encontrados y rompió en llanto tras recordar aquellos momentos.

Si bien Korina Rivadeneira reconoció haber cometido errores, también alegó que llegó joven al Perú y no tenía el soporte de sus padres .

"Bueno, la verdad es que yo llegué teniendo 17 años y cometí errores porque yo llegué solita. No es que tenía a mi papá para decirme ‘hija, tienes que hacer las cosas así’… no me gusta preocuparlos”, dijo Korina Rivadeneira .

Además con la voz entrecortada, Korina Rivadeneira recalcó que hizo "sus cosas" sola y en ningún momento sintió haberse equivocado en algunas situaciones.

Asimismo, Korina Rivadeneira indicó que pasó 3 meses en la clandestinidad porque "no tenía otra opción" y sus abogados le recomendaron que se ocultara por un tiempo.

Korina Rivadeneira mencionó que en ningún momento su intención fue que le retornen el dinero , porque incluso el monto estimado no equivale siquiera al 1% de lo que ella invirtió en su defensa.

Korina Rivadeneira llora tras recordar momentos en la clandestinidad.

Korina Rivadeneira también se inquietó tras comentarios de la ex pareja de Mario Hart, luego de que su esposo declinara su puesto como regidor de Lima .

