El programa ‘América Hoy’ habló sobre el reciente caso de bullying que vivió un niño venezolano en un colegio de Puente Piedra. Debido a los fuertes golpes que recibió por sus compañeros se encuentra internado en el Instituto Nacional del Niño. Al respecto, los padres del menor se enlazaron y Korina Rivadeneira tuvo un percance en vivo.

La madre de familia Fiorella Buendía, madre de supuesto niño agresor, se enlazó en vivo con el magazine matutino para negar que su hijo haya violentado a su compañero de aula por ponerlo en la lista de tardanza.

“Mi hijo en ningún momento lo ha agredido a ese niño. Ese niño tiene hematomas en el cerebro y en el cuerpo y un niño no le puede causar tanto daño a otro, mi hijo es más pequeño que el niño agredido. Mi hijo tiene 12 años”, dijo.

Sin embargo, la modelo Korina Rivadeneira deslizó la posibilidad que el menor haya agredido en compañía de otros, pero la madre de familia lo negó porque aseguró que “sabe a qué hijo está criando”

una madre le increpó a korina por mentir

MADRE INCREPA A KORINA RIVADENEIRA

Al enlace desde el Hospital del Niño se enlazó la madre de la víctima, quien tuvo una fuerte discusión con la madre de familia en la que su hijo se encuentra vinculado al condenable hecho. Al respecto, Korina Rivadeneira insistió en que Fiorella Buendía aceptó a nivel nacional que su hijo, en compañía de otros, sí agredió.

Esto desató la furia de la señora, quien le increpó fuertemente. “¿Qué inventa tanto esa señora? Yo en ningún momento he dicho eso, ¿perdón? No, no, muéstrame en qué momento, yo he dicho que todos los niños le han hecho, que no solo fue mi hijo, ¿Por qué inventas? Eso es falso ”, puntualizó.