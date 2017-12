Korina Rivadeneira: Manolo Rojas le da todo su apoyo para que se quede en Perú 

Manolo Rojas indicó que Korina Rivadeneira tiene todo el derecho a celebrar y trabajar, luego que el Juzgado Constitucional falló a su favor para que se quede en el Perú.



“Si la justicia la ampara, entonces tiene el derecho a seguir con su vida con normalidad junto a su esposo. Perú viene acogiendo a miles de venezolanos que trabajan duramente. Tengo familiares en Chile, Argentina, Estados Unidos y diariamente se esfuerzan para salir adelante”, precisó.





Andrea San Martín aseguró que Korina Rivadeneira se está burlando de todos al decir que sufre daño psicológico por permanecer dos meses en la clandestinidad, como indicó Mario Hart.



“Durante ese tiempo que estuvo en la clandestinidad, posteó videos donde se le veía bien, ¿eso es trauma psicológico? No lo entiendo, o sea estás en la clandestinidad y eres ‘youtuber’, ¿qué se puede pensar? No debió exponerse, creo que tuvo que ser más perfil bajo”, manifestó la conductora de ‘Fama TV’.



¿Qué te pareció el accionar de la justicia?

​Creo que el tema de papeles la ha favorecido, puede que la justicia haya cometido un error y de ahí se agarraron. Si sabía que iba a salir libre, considero que fue innecesario lo de los videos, es una burla, me parece pésimo.

