La relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira va consolidándose cada vez más, así lo dejó entrever la participante del reality ‘Reinas del show’, quien contó que su esposo, Mario Hart la apoya yendo a sus ensayos e incluso la aconseja para tener un buen desempeño en la pista de Gisela Valcárcel.

“Mario siempre me apoya, los dos somos un súper equipo. Yo con él, él conmigo. Él me da varios tips, viene a los ensayos y me dice qué es lo que me falta, es muy sincero conmigo”, señaló Korina Rivadeneira.

Semana a semana, la competencia en el reality se va haciendo más difícil. Korina aseguró que tanto Milena Zárate, Leslie Moscoso, Allison Pastor y Paula Manzanal van sorprendiendo con sus bailes.

Korina Rivadeneira señaló que su esposos Mario Hart la apoya yendo a sus ensayos en el reality conducido por Gisela Valcárcel.. (Foto: @rivadeneirak)

“La competencia está muy fuerte. Veo a una Milena y a una Leslie fortísimas, a una Allison con bailes exactos, a una “Cotito” que está con muchas ganas, a una Paula súper sexy, sorprendiendo con sus bailes… En esta competencia hay mucho talento, cualquiera de nosotras podría sorprender”, expresó la también actriz.

¿Qué veremos este sábado en ‘Reinas del show’?

Korina Rivadeneira reveló que este sábado bailará una marinera en honor al bicentenario del Perú. Señaló estar emocionada porque ama la marinera.

“Es un baile hermoso, pero muy difícil de aprender, me estoy esforzando mucho para estar a la talla. Le he pedido de favor a un campeón de marinera que me ayude con los ensayos, quiero hacerlo bien”, dijo.

Tras vivir 13 años en el Perú, Rivadeneira expresó sentirse “súper peruana” y reconoció que no podría vivir sin todo lo que tiene en nuestro país como es su esposo y su pequeña hija Lara. “Yo amo al Perú”, confesó.

