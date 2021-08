CAMPEONA. Korina Rivadeneira se coronó la noche del último sábado 28 de agosto como ganadora del reality ‘Reinas del Show’ y su esposo Mario Hart lo celebró junto a ella. La modelo venezolana alzó la corona del programa conducido por Gisela Valcárcel.

A través de sus redes sociales, el chico reality le dedicó un tierno mensaje a Korina tras competir y ganar a Leslie Moscoso, Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Carla Rueda y Milena Zárate. Hart la felicitó por su triunfo y le dejó en claro que es el amor de su vida.

“La reina de mi vida, la reina de nuestra familia y ¡la Reina del Show! ¡Vamos carajoooooo! Te amo”, escribió.

Korina Rivadeneira era una de las favoritas en ganar el reality de baile tras la renuncia intempestiva de Allison Pastor, quien se quejó de las supuestas ‘trabas’ que le ponía la producción y tras protagonizar un intercambio de palabras con Gisela Valcárcel.

Milena Zárate ocupó el segundo lugar de ‘Reinas del Show’, mientras que Leslie Moscoso el tercero. Una vez anunciado su triunfo, la madre y su esposo de la venezolana subieron al escenario a darle un caluroso abrazo.

KORINA RIVADENEIRA SORPRENDIDA POR TRIUNFO

Trome abordó a Korina Rivadeneira en medio de la algarabía y fiesta. La exchica reality confesó que le sorprendió mucho que gane el certamen por la negatividad que tenía, sin embargo, sostuvo que el apoyo de Mario Hart fue lo más importante para ella.

“(Suspira) Me sorprendió mucho. Yo no sé por qué estaba tan negativa pensando que no se iba a dar, porque la vez pasada también emocionada y esta vez dije, no me voy a emocionar porque de ahí me va a doler en el alma. Así fue, sorpresa total y estoy en estos momentos que no lo puedo creer, en shock”, dijo.

“Valió la pena. Todo el esfuerzo dio sus frutos al fin después de dos temporadas detrás de la corona (se ríe) hasta que por fin. Estoy demasiado feliz”, agregó.

