A través de su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira y Mario Hart revelaron que serán padres de una niña. La pareja compartió un peculiar video con el que muestran cómo se enteraron de esta feliz noticia en medio de la cuarentena.

Korina Rivadeneira y Mario Hart fueron sorprendidos en Colán por su familia que hizo una toda una dinámica para que los papis puedan conocer el sexo de su bebé. La sorpresa que consistía en que debían morden un pastelito y, de acuerdo al color del relleno, se enterarían si sería niño o niña.

El video muestra cómo Mario Hart y Korina Rivadeneira son sorprendidos y reaccionan muy felices al conocer que serán padres de una pequeña a la cual ya le estan escogiendo el nombre.

“Fue una sorpresa gigante para mi porque Mario ya sospechaba que era niña pero todo apuntaba a que era niño ¡La felicidad no entra en mi ser! Desde que me hice el test de embarazo dije que sería niña, hasta le compre un bikini de sirenita pero, cuando hicimos la última ecografía, me pareció ver dos bolitas y simplemente deduje: “es niño”. Entonces me quedé con ganas increíbles de confirmarlo un mes entero creo! Para esto pensaba siempre: “De hecho es niño pero todavía tengo una pizca de esperanza de que sea lo que yo intuía desde el inicio, así que cuando vi el color ROSA casi muero. Felicidad máxima. Y ya, esa es mi historia acerca del sexo!", escribió Korina Rivadeneira con el video.

Finalmente, Mario Hart y Korina Rivadeneira indicaron que Alana, Alma, Lara, Luna y Kira, son los nombres que barajan para ponerle a su primera hija que podría nacer en setiembre.

Korina Rivadeneira y Mario Hart serán padres de una niña