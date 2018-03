Korina Rivadeneira se siente más madura tras casarse con Mario Hart [VIDEO y FOTOS]

Korina Rivadeneira confesó que el matrimonio le cambió el chip y que está más madura. Además, contó que anhela tener su ‘luna de miel’, pues ya va a cumplir un año de casada (el 21 de abril) con Mario Hart y hasta el momento no han podido viajar.



“No tuve viaje de ‘luna de miel’, nos falta. Pueden decirle a Mario que pasan las horas, los meses, los años y todavía nada (bromea). En verdad, aún no hemos planeado algo especial por nuestro primer aniversario porque él tiene un viaje importante”, dijo Korina Rivadeneira.



¿Cuál es el balance de tu matrimonio?

Maduré un poco. He convivido antes, pero el matrimonio te cambia el chip.

¿Mario es detallista contigo?

Él es lindo, maduro. Me envía mensajitos, está pendiente de mí, está concientizado que es un hombre casado; en cambio, yo estoy como en las nubes, pero aprendo de él.



¿Qué harán en Semana Santa?

Viajaré con Mario. Será un viaje lindo al Caribe, necesitamos nuestra playita, relajarnos.