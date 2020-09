Korina Rivadeneira y Mario Hart se mostraron emocionados por el pronto nacimiento de su hija Lara. La modelo venezolana ingresó a sala de parto y en las próximas hora so minutos estará dando a luz a su primera hija. Todos los detalles del parto fueron publicados en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Comencé a botar un líquido que no sé qué es, pero ya está parando. Fuente no es porque sino botaría un montón, pero sí estoy perdiendo un poco de líquido. En la tarde me debería estar dando contracciones, ¡madre santa!, haré mi día normal (ayer). La bebé podría nacer en 24 horas”, dijo la esposa de Mario Hart en Instagram, mostrando una pequeña mancha que tenía en su pantalón de pijama.

Korina Rivadeneira anuncia que su bebé podría nacer en las siguientes 24 horas | TROME

Cabe indicar que hace unos días Korina Rivadeneira contó que su parto estaba programado ‘para fin de mes si es que no se adelanta’. Ahora, Mario Hart se encargó de comunicar que su hija nacerá este 6 de setiembre.

“La meta era un parto natural, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a aguantar todo lo que sea posible para que sea lo más natural posible y que yo esté fuerte para soportarlo”, agregó Korina Rivadeneira.