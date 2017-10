Korina Rivadeneira: "Me siento más fuerte" [VIDEO]

La venezolana Korina Rivadeneira afirma que se siente más fuerte y viene renaciendo para emprender sus próximos proyectos, después de haber vivido en la clandestinidad por más de 2 meses.



“Estoy agradecida con Dios, al final, la justicia llegó. Todo esto me ha hecho más fuerte, más sensible, más humana... y como el ave fénix, estoy renaciendo”, indicó Korina Rivadeneira.



Asimismo, agregó que no guarda rencores, pues todos los que se pusieron en su contra la hicieron más fuerte.



“Agradezco a los que se alejaron, los que nunca estuvieron, a quienes me hicieron todo el daño posible, eso me hizo más fuerte”, finalizó Korina Rivadeneira.



