¡HACE MEA CULPA! Korina Rivadeneira ofreció disculpas públicas luego de quejarse en Instagram porque en la clínica donde esta internado su bebé no le ofrecieron comida y no acudían las enfermeras cuándo llamaba. Según la esposa de Mario Hart, se encuentra muy nerviosa por la situación de su hijo.

“Yo sé que todo lo que digo trae consecuencias, solo quiero que sepan que ando muy nerviosa por mi bebé, han sido semanas difíciles porque tuve a Larita mal y ahora a Marito (...) Lo siento si afecté o perjudiqué a alguien, nunca fue mi intención”.”, expresó en su cuenta de Instagram.

La venezolana afirmó que se da cuenta que para atraer buena energía también debe transmitirla y que esta no será la última vez que sus hijos se enfermen.

“Es algo que todas las mamis vivimos y estoy segura de que comprenden que la preocupación por ellos y el no dormir bien durante tanto tiempo nos agobia y agota, estos días he estado más sensible que nunca y me doy cuenta que lo mejor para estar bien es siempre seguir viendo lo mejor de todo y por supuesto transmitirlo para seguir generando energía buena”, comentó.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre la clínica?

A través de Instagram, la esposa de Mario Hart enfureció contra la clínica donde estaba internado su bebé y afirmó que no había recibido buenos tratos.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Además, estoy súper estresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. Ya le comenté a Mario (Hart). ¡Qué rabia! No me quiero ni pelear. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo”, aseguró.

