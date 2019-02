Korina Rivadeneira: "Pongo las manos al fuego por Poly Ávila" | FOTOS

Korina Rivadeneira afirmó que ella pone las manos al fuego por ‘Poly’ Ávila porque es una persona honesta y nunca dice mentiras.



“Ella está triste porque salieron a desvirtuar muchas cosas, pero dentro de todo se encuentra bien. Me molesta mucho que la hagan sentir mal porque sé que es una persona superlinda, honesta, muy humana y siempre está ayudando. Desde el primer día que la conocí en ‘Combate’ nunca jamás le descubrí o dijo una mentira”, precisó Korina en la inauguración de la tienda de Shava Jeans, en Gamarra.

Ella tiene el apoyo de sus amigos, pero también han salido otros a hacerle un cargamontón.

Ella es la única que sabe la verdad. Lo que me molesta, como amiga, es que la quieran dejar mal. Lo único que le puedo decir a la gente es que mi amiga Paula Ávila es una persona transparente, honesta y yo pongo las manos al fuego por ella.



‘Poly’ lanzó un video donde lloró y se le veía vulnerable.

Es mucha impotencia.



Ella creía que tenía amigas, que las personas que han salido en contra de ella eran sus amigas de verdad.

Eso la tiene un poco mal también.



Yaco dijo que no pondría las manos al fuego por Nicola.

Yo no conozco a la ‘Chama’, no conozco a Nicola, no sé nada de las otras personas. Yo trabajé con ellos, pero máximo era un ‘hola’.

SE DEFIENDE

Mientras tanto, a través de un video que se difundió en ‘Estás en todas’, Nicola aclaró que la casa donde se realizó la fiesta, donde ‘Poly’ fue drogada, no es suya.



“He pedido no estar en el programa porque ‘Estás en todas’ busca alegrar a la gente y no me siento en la capacidad de hacerlo. Como lo dije en un comunicado, el 25 de enero fui invitado por un amigo a esta fiesta. Yo le dije a ‘Poly’ para ir porque es mi amiga. Sin embargo, no la llevé a la reunión, no la organicé ni era mi casa ”, indicó el ‘guerrero’.



“Siempre voy a apoyar la verdad, pero también seré firme en defender mis derechos”, expresó Nicola Porcella.