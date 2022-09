En plena transmisión en vivo de “En boca de todos”, Melissa Klug expresó su molestia al no ser considerada como parte de las participantes del concurso de “Señora Primavera 2022″. Al escucharla, Korina Rivadeneira se unió a la petición y exigió ser candidata de este certamen de belleza.

A través de una videollamada, Korina Rivadeneira pidió explicaciones de por qué no la incluyeron en el concurso. “Estoy indignada. Molestísima con ustedes porque siempre que me convocan, estoy allí. Yo juraba que me iban a convocar para la Señora Primavera. Yo ya soy una señora”, comentó.

Asimismo, decidió retar a Melissa Klug, quien también hizo una protesta, ya que tampoco la tomaron en cuenta para el certamen. “Si hay un enfrentamiento de baile, ¿quién crees que va a ganar?” , aseguró la modelo venezolana, hasta recalcó que la podía tumbar en este reto.

Korina Rivadeneira se queja porque no la llamaron para la Señora Primavera.

Por si fuera poco, la actriz venezolana no fue la única que no fue considerada en la terna. Milena Zárate también se comunicó con el programa para saber por qué la dejaron de lado al certamen de belleza. “Indignada. No puede ser que ustedes me llamen siempre, para que baile y los apoye. Empieza la Señora Primavera, ¿y yo? ¿Dónde quedo?”, dijo.

“En boca de todos” se retira de las pantallas

El programa de América TV decidió dar un paso al costado e irse de la televisión peruana, después de 5 años al aire. Los conductores comentaron que se irán este 28 de octubre y empezaron a despedirse de su público.

“Siempre tiene que haber un final, señores, para poder tener un nuevo inicio. ¿Qué pasará? No lo sabemos, señores”, comentó Tula.

